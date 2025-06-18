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سعر Stargaze (STARS) المباشر لليوم هو USD 0.00101788 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.76M . يتم تحديث سعر STARS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stargaze الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Stargaze خلال اليوم هو -3.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.71B

أداء سعر Stargaze (STARS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stargaze مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stargaze مقابل USD هو $ -0.0001354371 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stargaze مقابل USD هو $ -0.0003863561 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stargaze مقابل USD هو $ -0.0016227230214908734 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.37% 30 يوم $ -0.0001354371 -13.30% 60 يوم $ -0.0003863561 -37.95% 90 يوم $ -0.0016227230214908734 -61.45%

تحليل سعر Stargaze (STARS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stargaze: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00105699$ 0.00105699 $ 0.00105699 عالية طوال الوقت $ 0.83741$ 0.83741 $ 0.83741 تغير السعر (1 ساعة) -0.16% تغير السعر (1يوم) -3.37% تغير السعر (7 أيام) -15.14%

معلومات سوق Stargaze (STARS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: