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سعر StakeWise Staked ETH (OSETH) المباشر لليوم هو USD 3,487.15 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 154.31M . يتم تحديث سعر OSETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق StakeWise Staked ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 238.73K - تغيير سعر StakeWise Staked ETH خلال اليوم هو -1.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 44.27K

أداء سعر StakeWise Staked ETH (OSETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر StakeWise Staked ETH مقابل USD هو $ -60.563009332319 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeWise Staked ETH مقابل USD هو $ +17.9127921200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeWise Staked ETH مقابل USD هو $ +1,004.8564465700 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeWise Staked ETH مقابل USD هو $ +835.7386704593154 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -60.563009332319 -1.70% 30 يوم $ +17.9127921200 +0.51% 60 يوم $ +1,004.8564465700 +28.82% 90 يوم $ +835.7386704593154 +31.52%

تحليل سعر StakeWise Staked ETH (OSETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeWise Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,476.1$ 3,476.1 $ 3,476.1 24 ساعة مرتفع $ 3,677.28$ 3,677.28 $ 3,677.28 عالية طوال الوقت $ 4,228.59$ 4,228.59 $ 4,228.59 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -1.70% تغير السعر (7 أيام) -12.53%

معلومات سوق StakeWise Staked ETH (OSETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: