سعر StakeWise Staked ETH (OSETH)
سعر StakeWise Staked ETH (OSETH) المباشر لليوم هو USD 3,487.15. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 154.31M. يتم تحديث سعر OSETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق StakeWise Staked ETH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 238.73K
- تغيير سعر StakeWise Staked ETH خلال اليوم هو -1.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 44.27K
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خلال اليوم، كان سعر StakeWise Staked ETH مقابل USD هو $ -60.563009332319 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر StakeWise Staked ETH مقابل USD هو $ +17.9127921200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر StakeWise Staked ETH مقابل USD هو $ +1,004.8564465700 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر StakeWise Staked ETH مقابل USD هو $ +835.7386704593154 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -60.563009332319
|-1.70%
|30 يوم
|$ +17.9127921200
|+0.51%
|60 يوم
|$ +1,004.8564465700
|+28.82%
|90 يوم
|$ +835.7386704593154
|+31.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر StakeWise Staked ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-1.70%
-12.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol.
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