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سعر Staked USN (SUSN) المباشر لليوم هو USD 1.076 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SUSN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Staked USN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.46 - تغيير سعر Staked USN خلال اليوم هو +0.30% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Staked USN (SUSN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Staked USN مقابل USD هو $ +0.00322991 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked USN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked USN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked USN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00322991 +0.30% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Staked USN (SUSN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked USN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.071$ 1.071 $ 1.071 24 ساعة مرتفع $ 1.076$ 1.076 $ 1.076 عالية طوال الوقت $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.30% تغير السعر (7 أيام) +0.60%

معلومات سوق Staked USN (SUSN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: