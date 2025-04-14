سعر Staked USN (SUSN)
سعر Staked USN (SUSN) المباشر لليوم هو USD 1.076. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SUSN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Staked USN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 31.46
- تغيير سعر Staked USN خلال اليوم هو +0.30%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Staked USN مقابل USD هو $ +0.00322991 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Staked USN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Staked USN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Staked USN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00322991
|+0.30%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Staked USN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.30%
+0.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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