سعر Stablecomp (SCOMP)
سعر Stablecomp (SCOMP) المباشر لليوم هو USD 0.00109756. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.30K. يتم تحديث سعر SCOMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Stablecomp الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.77K
- تغيير سعر Stablecomp خلال اليوم هو -0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 84.21M
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خلال اليوم، كان سعر Stablecomp مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Stablecomp مقابل USD هو $ -0.0000348071 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Stablecomp مقابل USD هو $ -0.0001414328 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Stablecomp مقابل USD هو $ -0.0001490073444607731 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.66%
|30 يوم
|$ -0.0000348071
|-3.17%
|60 يوم
|$ -0.0001414328
|-12.88%
|90 يوم
|$ -0.0001490073444607731
|-11.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Stablecomp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.11%
-0.66%
+1.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Stablecomp is the DeFi protocol focused on making it easy for users to earn yields on stablecoins.
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