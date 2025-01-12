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سعر Stablecomp (SCOMP) المباشر لليوم هو USD 0.00109756 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 91.30K . يتم تحديث سعر SCOMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Stablecomp الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 57.77K - تغيير سعر Stablecomp خلال اليوم هو -0.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 84.21M

أداء سعر Stablecomp (SCOMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Stablecomp مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Stablecomp مقابل USD هو $ -0.0000348071 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Stablecomp مقابل USD هو $ -0.0001414328 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Stablecomp مقابل USD هو $ -0.0001490073444607731 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.66% 30 يوم $ -0.0000348071 -3.17% 60 يوم $ -0.0001414328 -12.88% 90 يوم $ -0.0001490073444607731 -11.95%

تحليل سعر Stablecomp (SCOMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Stablecomp: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00108102$ 0.00108102 $ 0.00108102 24 ساعة مرتفع $ 0.00110768$ 0.00110768 $ 0.00110768 عالية طوال الوقت $ 0.100213$ 0.100213 $ 0.100213 تغير السعر (1 ساعة) +0.11% تغير السعر (1يوم) -0.66% تغير السعر (7 أيام) +1.05%

معلومات سوق Stablecomp (SCOMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: