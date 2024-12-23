سعر Squid Game (SQUID)
سعر Squid Game (SQUID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 416.46K. يتم تحديث سعر SQUID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Squid Game الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.39K
- تغيير سعر Squid Game خلال اليوم هو -22.73%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
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خلال اليوم، كان سعر Squid Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Squid Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Squid Game مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Squid Game مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-22.73%
|30 يوم
|$ 0
|-43.77%
|60 يوم
|$ 0
|-21.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Squid Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
-22.73%
-29.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Embracing the widespread fascination with the Netflix series, this token is a playful homage to the iconic show, combining elements of entertainment with the decentralized realm of blockchain. With a nod to the memorable characters and intense games portrayed in the series, "Squid Games" token emerges as a vibrant and engaging community-driven initiative. Its foundation lies in the spirit of fun and the unpredictability reminiscent of the challenges witnessed on-screen. The token's ecosystem revolves around a lighthearted yet robust approach to meme culture. It features playful tokenomics and mechanics that mirror the dynamics of the games showcased in the Netflix series. Holders of "Squid Games" tokens participate in various community-driven activities, drawing parallels to the suspenseful games depicted in the show. The project boasts an enthusiastic and active community that revels in the shared experience of being part of this meme-driven phenomenon. Its Discord and Telegram channels buzz with discussions, memes, and engaging activities, fostering a sense of camaraderie among its members. Please note that this project is not related to the Show and is purely meme.
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