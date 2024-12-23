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سعر Squid Game (SQUID) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 416.46K . يتم تحديث سعر SQUID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Squid Game الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.39K - تغيير سعر Squid Game خلال اليوم هو -22.73% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B

أداء سعر Squid Game (SQUID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Squid Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Squid Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Squid Game مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Squid Game مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -22.73% 30 يوم $ 0 -43.77% 60 يوم $ 0 -21.04% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Squid Game (SQUID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Squid Game: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) -22.73% تغير السعر (7 أيام) -29.49%

معلومات سوق Squid Game (SQUID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: