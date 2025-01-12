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سعر sqrFUND (SQR) المباشر لليوم هو USD 0.00182736 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.01M . يتم تحديث سعر SQR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق sqrFUND الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.49K - تغيير سعر sqrFUND خلال اليوم هو -12.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B

أداء سعر sqrFUND (SQR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر sqrFUND مقابل USD هو $ -0.000264489932754639 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر sqrFUND مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر sqrFUND مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر sqrFUND مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000264489932754639 -12.64% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر sqrFUND (SQR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر sqrFUND: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00174755$ 0.00174755 $ 0.00174755 24 ساعة مرتفع $ 0.00213643$ 0.00213643 $ 0.00213643 عالية طوال الوقت $ 0.0037965$ 0.0037965 $ 0.0037965 تغير السعر (1 ساعة) +4.30% تغير السعر (1يوم) -12.64% تغير السعر (7 أيام) -37.35%

معلومات سوق sqrFUND (SQR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: