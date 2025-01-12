سعر sqrFUND (SQR)
سعر sqrFUND (SQR) المباشر لليوم هو USD 0.00182736. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.01M. يتم تحديث سعر SQR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق sqrFUND الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.49K
- تغيير سعر sqrFUND خلال اليوم هو -12.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.10B
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خلال اليوم، كان سعر sqrFUND مقابل USD هو $ -0.000264489932754639 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر sqrFUND مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر sqrFUND مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر sqrFUND مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000264489932754639
|-12.64%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر sqrFUND: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.30%
-12.64%
-37.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
sqrFund is the first fund that transforms community DAOs’ collective expertise into AI Agents, enabling unlimited startup support and scalable builder success. In doing so, we create the first AI Agents-driven Investment DAO for Web3 Builders. Investment Thesis: Focus on AI agents that transform collective expertise into actionable support. Target early-stage web3 projects within sqrDAO’s builder network/community. Build a self-sustaining ecosystem of builder support.
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