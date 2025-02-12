سعر Spurdo (SPURDO)
سعر Spurdo (SPURDO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SPURDO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spurdo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.69
- تغيير سعر Spurdo خلال اليوم هو -2.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Spurdo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spurdo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spurdo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spurdo مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.76%
|30 يوم
|$ 0
|-22.00%
|60 يوم
|$ 0
|-36.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spurdo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.35%
-2.76%
-18.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is Spurdo(SPURDO)? Spurdo is a poorly drawn character based on the sprite image of Pedobear. It was originally conceived in the Finnish imageboard Kuvalauta to mock the newcomers who often flooded the site with hackneyed reposts, one of the main materials being images of Pedobear. The character is coarsely drawn on purpose and accompanied by captions that are misspelled and stylized in all cap. What is Spurdo project about? Spurdo is a meme cryptocurrency project operating on Ethereum chain with 1% tax fee and 69 trillion total supply.
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