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سعر Spores Network (SPO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 484.38K . يتم تحديث سعر SPO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Spores Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 14.52K - تغيير سعر Spores Network خلال اليوم هو -1.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.06B

أداء سعر Spores Network (SPO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Spores Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Spores Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Spores Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Spores Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.67% 30 يوم $ 0 +9.35% 60 يوم $ 0 +3.50% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Spores Network (SPO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Spores Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.109768$ 0.109768 $ 0.109768 تغير السعر (1 ساعة) -0.57% تغير السعر (1يوم) -1.67% تغير السعر (7 أيام) -1.63%

معلومات سوق Spores Network (SPO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: