سعر Spike (SPIKE)
سعر Spike (SPIKE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 665.59K. يتم تحديث سعر SPIKE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Spike الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.47K
- تغيير سعر Spike خلال اليوم هو -6.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 395.67B
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خلال اليوم، كان سعر Spike مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Spike مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Spike مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Spike مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.68%
|30 يوم
|$ 0
|-43.96%
|60 يوم
|$ 0
|-60.04%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Spike: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.55%
-6.68%
-40.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meme
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