سعر Speedy (SPEEDY)
سعر Speedy (SPEEDY) المباشر لليوم هو USD 0.00549422. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.51M. يتم تحديث سعر SPEEDY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Speedy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 334.12K
- تغيير سعر Speedy خلال اليوم هو -6.49%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Speedy مقابل USD هو $ -0.000381567695413097 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Speedy مقابل USD هو $ -0.0018474743 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Speedy مقابل USD هو $ -0.0045219628 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Speedy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000381567695413097
|-6.49%
|30 يوم
|$ -0.0018474743
|-33.62%
|60 يوم
|$ -0.0045219628
|-82.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Speedy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.23%
-6.49%
-45.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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€0.005219509
|1 SPEEDY إلى USD
$0.00549422
|1 SPEEDY إلى MYR
RM0.0246690478
|1 SPEEDY إلى TRY
₺0.193396544
|1 SPEEDY إلى JPY
¥0.8604497942
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₽0.5648607582
|1 SPEEDY إلى INR
₹0.4667889312
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Rp88.6164392066
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₱0.321961292
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￡E.0.2795459136
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R$0.0334048576
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₴0.2294935694
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Bs0.28020522
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Rs1.5231626106
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₸2.8735320022
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