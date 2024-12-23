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سعر Speedy (SPEEDY) المباشر لليوم هو USD 0.00549422 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.51M . يتم تحديث سعر SPEEDY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Speedy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 334.12K - تغيير سعر Speedy خلال اليوم هو -6.49% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Speedy (SPEEDY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Speedy مقابل USD هو $ -0.000381567695413097 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Speedy مقابل USD هو $ -0.0018474743 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Speedy مقابل USD هو $ -0.0045219628 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Speedy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000381567695413097 -6.49% 30 يوم $ -0.0018474743 -33.62% 60 يوم $ -0.0045219628 -82.30% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Speedy (SPEEDY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Speedy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00536656$ 0.00536656 $ 0.00536656 24 ساعة مرتفع $ 0.00618273$ 0.00618273 $ 0.00618273 عالية طوال الوقت $ 0.04556329$ 0.04556329 $ 0.04556329 تغير السعر (1 ساعة) -5.23% تغير السعر (1يوم) -6.49% تغير السعر (7 أيام) -45.46%

معلومات سوق Speedy (SPEEDY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: