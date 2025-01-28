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سعر Space Frog X (SFX) المباشر لليوم هو USD 0.0000074 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 866.16K . يتم تحديث سعر SFX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Space Frog X الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.40K - تغيير سعر Space Frog X خلال اليوم هو -5.52% - لديه عرض متداول بقيمة USD 117.69B

أداء سعر Space Frog X (SFX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Space Frog X مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Space Frog X مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Space Frog X مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Space Frog X مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.52% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Space Frog X (SFX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Space Frog X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00000584$ 0.00000584 $ 0.00000584 24 ساعة مرتفع $ 0.00000816$ 0.00000816 $ 0.00000816 عالية طوال الوقت $ 0.00001028$ 0.00001028 $ 0.00001028 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -5.52% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق Space Frog X (SFX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: