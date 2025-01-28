سعر Space Frog X (SFX)
سعر Space Frog X (SFX) المباشر لليوم هو USD 0.0000074. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 866.16K. يتم تحديث سعر SFX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Space Frog X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 83.40K
- تغيير سعر Space Frog X خلال اليوم هو -5.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 117.69B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SFX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SFX.
خلال اليوم، كان سعر Space Frog X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Space Frog X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Space Frog X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Space Frog X مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.52%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Space Frog X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-5.52%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Space Frog X is a meme-based cryptocurrency that combines humor and functionality to create a unique ecosystem for its users. The project offers various utilities, including a decentralized swap platform, staking features for passive income, AI integration, and a blockchain-based game currently in development. Inspired by a viral frog meme and Elon Musk's SpaceX, Space Frog X seeks to engage its community while providing practical blockchain applications.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SFX إلى AUD
A$0.000011766
|1 SFX إلى GBP
￡0.00000592
|1 SFX إلى EUR
€0.00000703
|1 SFX إلى USD
$0.0000074
|1 SFX إلى MYR
RM0.000032486
|1 SFX إلى TRY
₺0.000264624
|1 SFX إلى JPY
¥0.001152624
|1 SFX إلى RUB
₽0.000720464
|1 SFX إلى INR
₹0.000640248
|1 SFX إلى IDR
Rp0.119354822
|1 SFX إلى PHP
₱0.000432604
|1 SFX إلى EGP
￡E.0.000371924
|1 SFX إلى BRL
R$0.000043586
|1 SFX إلى CAD
C$0.000010582
|1 SFX إلى BDT
৳0.00090243
|1 SFX إلى NGN
₦0.011437366
|1 SFX إلى UAH
₴0.000310726
|1 SFX إلى VES
Bs0.0004144
|1 SFX إلى PKR
Rs0.002063564
|1 SFX إلى KZT
₸0.003824246
|1 SFX إلى THB
฿0.000250416
|1 SFX إلى TWD
NT$0.000243904
|1 SFX إلى CHF
Fr0.00000666
|1 SFX إلى HKD
HK$0.000057572
|1 SFX إلى MAD
.د.م0.000073778