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سعر Sonic Eco (ECO) المباشر لليوم هو USD 0.426164 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 208.65K . يتم تحديث سعر ECO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sonic Eco الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.89K - تغيير سعر Sonic Eco خلال اليوم هو -6.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 490.08K

أداء سعر Sonic Eco (ECO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sonic Eco مقابل USD هو $ -0.0307323409355292 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sonic Eco مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sonic Eco مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sonic Eco مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0307323409355292 -6.72% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sonic Eco (ECO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sonic Eco: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.417778$ 0.417778 $ 0.417778 24 ساعة مرتفع $ 0.464423$ 0.464423 $ 0.464423 عالية طوال الوقت $ 0.484561$ 0.484561 $ 0.484561 تغير السعر (1 ساعة) -0.52% تغير السعر (1يوم) -6.72% تغير السعر (7 أيام) +11.24%

معلومات سوق Sonic Eco (ECO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: