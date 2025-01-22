سعر SONE (SONE)
سعر SONE (SONE) المباشر لليوم هو USD 0.999219. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 481.93K. يتم تحديث سعر SONE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SONE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 32.66K
- تغيير سعر SONE خلال اليوم هو +5.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 480.24K
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خلال اليوم، كان سعر SONE مقابل USD هو $ +0.055662 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SONE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SONE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SONE مقابل USD هو $ 0 .
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|$ +0.055662
|+5.90%
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اكتشف أحدث تحليلات سعر SONE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+5.90%
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تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 SONE إلى AUD
A$1.58875821
|1 SONE إلى GBP
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|1 SONE إلى EUR
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₽98.54297778
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Rp16,116.43322757
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