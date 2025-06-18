سعر SolMev (SN116)
سعر SolMev (SN116) المباشر لليوم هو USD 1,302.74. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.30K. يتم تحديث سعر SN116 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolMev الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SolMev خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00
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خلال اليوم، كان سعر SolMev مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolMev مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolMev مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolMev مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
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₹112,556.736
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₱74,047.7416
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₴54,102.7922
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Rs369,040.1872
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₸675,692.1558
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Fr1,055.2194
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