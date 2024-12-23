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سعر Solidly (SOLID) المباشر لليوم هو USD 0.328526 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.39M . يتم تحديث سعر SOLID مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solidly الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.71K - تغيير سعر Solidly خلال اليوم هو -7.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 10.32M

أداء سعر Solidly (SOLID) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solidly مقابل USD هو $ -0.0254023474099839 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solidly مقابل USD هو $ +0.5316941002 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solidly مقابل USD هو $ +0.4233350555 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solidly مقابل USD هو $ +0.17845550054168045 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0254023474099839 -7.17% 30 يوم $ +0.5316941002 +161.84% 60 يوم $ +0.4233350555 +128.86% 90 يوم $ +0.17845550054168045 +118.91%

تحليل سعر Solidly (SOLID)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solidly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.327071$ 0.327071 $ 0.327071 24 ساعة مرتفع $ 0.353928$ 0.353928 $ 0.353928 عالية طوال الوقت $ 7.38$ 7.38 $ 7.38 تغير السعر (1 ساعة) -1.28% تغير السعر (1يوم) -7.17% تغير السعر (7 أيام) -49.31%

معلومات سوق Solidly (SOLID)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: