سعر Solidly (SOLID)
سعر Solidly (SOLID) المباشر لليوم هو USD 0.328526. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.39M. يتم تحديث سعر SOLID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solidly الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.71K
- تغيير سعر Solidly خلال اليوم هو -7.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.32M
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خلال اليوم، كان سعر Solidly مقابل USD هو $ -0.0254023474099839 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solidly مقابل USD هو $ +0.5316941002 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solidly مقابل USD هو $ +0.4233350555 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solidly مقابل USD هو $ +0.17845550054168045 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0254023474099839
|-7.17%
|30 يوم
|$ +0.5316941002
|+161.84%
|60 يوم
|$ +0.4233350555
|+128.86%
|90 يوم
|$ +0.17845550054168045
|+118.91%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solidly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.28%
-7.17%
-49.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Originally launched in February 2022 by DeFi Pioneer Andre Cronje and re-launched on 31st December 2022 by a small group of industry veterans, Solidly aims to become the most capital-efficient DEX in the DeFi landscape by taking the essence of Uniswap and Curve, wrapping into a clever 3,3-inspired incentive layer.
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