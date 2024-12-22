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سعر SolGoat (SOLGOAT) المباشر لليوم هو USD 0.00112877 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.87K . يتم تحديث سعر SOLGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SolGoat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.36 - تغيير سعر SolGoat خلال اليوم هو -1.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر SolGoat (SOLGOAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SolGoat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SolGoat مقابل USD هو $ -0.0004858442 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SolGoat مقابل USD هو $ -0.0002855132 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SolGoat مقابل USD هو $ -0.0006695117723120811 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.92% 30 يوم $ -0.0004858442 -43.04% 60 يوم $ -0.0002855132 -25.29% 90 يوم $ -0.0006695117723120811 -37.23%

تحليل سعر SolGoat (SOLGOAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SolGoat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00112042$ 0.00112042 $ 0.00112042 24 ساعة مرتفع $ 0.00118608$ 0.00118608 $ 0.00118608 عالية طوال الوقت $ 0.16447$ 0.16447 $ 0.16447 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -1.92% تغير السعر (7 أيام) -14.92%

معلومات سوق SolGoat (SOLGOAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: