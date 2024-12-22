سعر SolGoat (SOLGOAT)
سعر SolGoat (SOLGOAT) المباشر لليوم هو USD 0.00112877. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 112.87K. يتم تحديث سعر SOLGOAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SolGoat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.36
- تغيير سعر SolGoat خلال اليوم هو -1.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر SolGoat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SolGoat مقابل USD هو $ -0.0004858442 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SolGoat مقابل USD هو $ -0.0002855132 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SolGoat مقابل USD هو $ -0.0006695117723120811 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.92%
|30 يوم
|$ -0.0004858442
|-43.04%
|60 يوم
|$ -0.0002855132
|-25.29%
|90 يوم
|$ -0.0006695117723120811
|-37.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر SolGoat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-1.92%
-14.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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