سعر Solcasino Token (SCS)
سعر Solcasino Token (SCS) المباشر لليوم هو USD 0.00217776. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.08M. يتم تحديث سعر SCS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Solcasino Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.49K
- تغيير سعر Solcasino Token خلال اليوم هو -2.67%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.09B
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خلال اليوم، كان سعر Solcasino Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Solcasino Token مقابل USD هو $ -0.0007555470 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Solcasino Token مقابل USD هو $ -0.0010022776 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Solcasino Token مقابل USD هو $ -0.001574859293498591 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.67%
|30 يوم
|$ -0.0007555470
|-34.69%
|60 يوم
|$ -0.0010022776
|-46.02%
|90 يوم
|$ -0.001574859293498591
|-41.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Solcasino Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.89%
-2.67%
-23.21%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Solcasino.io is one of the top licensed casino currently in the Solana blockchain and it also offers multichain features. It is also rated as the top 5 most used Dapp in Solana according to Dappradar.
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