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سعر Solcasino Token (SCS) المباشر لليوم هو USD 0.00217776 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.08M . يتم تحديث سعر SCS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Solcasino Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 65.49K - تغيير سعر Solcasino Token خلال اليوم هو -2.67% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.09B

أداء سعر Solcasino Token (SCS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Solcasino Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Solcasino Token مقابل USD هو $ -0.0007555470 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Solcasino Token مقابل USD هو $ -0.0010022776 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Solcasino Token مقابل USD هو $ -0.001574859293498591 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.67% 30 يوم $ -0.0007555470 -34.69% 60 يوم $ -0.0010022776 -46.02% 90 يوم $ -0.001574859293498591 -41.96%

تحليل سعر Solcasino Token (SCS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Solcasino Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00216406$ 0.00216406 $ 0.00216406 24 ساعة مرتفع $ 0.00229909$ 0.00229909 $ 0.00229909 عالية طوال الوقت $ 0.03099588$ 0.03099588 $ 0.03099588 تغير السعر (1 ساعة) -1.89% تغير السعر (1يوم) -2.67% تغير السعر (7 أيام) -23.21%

معلومات سوق Solcasino Token (SCS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: