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سعر Sniper Search (SS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 259,52K . يتم تحديث سعر SS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sniper Search الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Sniper Search خلال اليوم هو -8,13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500,00M

أداء سعر Sniper Search (SS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sniper Search مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sniper Search مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sniper Search مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sniper Search مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -8,13% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sniper Search (SS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sniper Search: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0,00127856$ 0,00127856 $ 0,00127856 تغير السعر (1 ساعة) -0,17% تغير السعر (1يوم) -8,13% تغير السعر (7 أيام) -51,56%

معلومات سوق Sniper Search (SS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: