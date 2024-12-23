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سعر Smoothy (SMTY) المباشر لليوم هو USD 0.00342915 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 313.06K . يتم تحديث سعر SMTY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Smoothy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 269.29K - تغيير سعر Smoothy خلال اليوم هو -1.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 91.46M

أداء سعر Smoothy (SMTY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Smoothy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Smoothy مقابل USD هو $ +0.0004340261 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Smoothy مقابل USD هو $ -0.0001203631 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Smoothy مقابل USD هو $ -0.00122913656776805 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.83% 30 يوم $ +0.0004340261 +12.66% 60 يوم $ -0.0001203631 -3.51% 90 يوم $ -0.00122913656776805 -26.38%

تحليل سعر Smoothy (SMTY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Smoothy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00340723$ 0.00340723 $ 0.00340723 24 ساعة مرتفع $ 0.00350937$ 0.00350937 $ 0.00350937 عالية طوال الوقت $ 3.63$ 3.63 $ 3.63 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) -1.83% تغير السعر (7 أيام) -6.39%

معلومات سوق Smoothy (SMTY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: