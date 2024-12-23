سعر Smoothy (SMTY)
سعر Smoothy (SMTY) المباشر لليوم هو USD 0.00342915. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 313.06K. يتم تحديث سعر SMTY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Smoothy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 269.29K
- تغيير سعر Smoothy خلال اليوم هو -1.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 91.46M
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خلال اليوم، كان سعر Smoothy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Smoothy مقابل USD هو $ +0.0004340261 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Smoothy مقابل USD هو $ -0.0001203631 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Smoothy مقابل USD هو $ -0.00122913656776805 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.83%
|30 يوم
|$ +0.0004340261
|+12.66%
|60 يوم
|$ -0.0001203631
|-3.51%
|90 يوم
|$ -0.00122913656776805
|-26.38%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Smoothy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
-1.83%
-6.39%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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