سعر Slinky (SLINKY)
سعر Slinky (SLINKY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SLINKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Slinky الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.47K
- تغيير سعر Slinky خلال اليوم هو -6.51%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Slinky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Slinky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Slinky مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Slinky مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.51%
|30 يوم
|$ 0
|-87.08%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Slinky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
-6.51%
-33.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Slinky represents a breakthrough in Solana token technology, leveraging ZK Compression to enable true mass distribution.
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