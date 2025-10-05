سعر SKAINET المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SKAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SKAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر SKAINET المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي SKAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر SKAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار SKAINET

سعر SKAINET (SKAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 SKAI إلى USD:

--
----
-0.30%1D
mexc
USD
مخطط أسعار SKAINET (SKAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:30:00 (UTC+8)

معلومات سعر SKAINET (SKAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0089911
$ 0.0089911$ 0.0089911

$ 0
$ 0$ 0

+0.19%

+0.19%

+15.51%

+15.51%

سعر SKAINET (SKAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SKAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSKAI على الإطلاق هو $ 0.0089911، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SKAI +0.19% على مدار الساعة الماضية، +0.19% على مدار 24 ساعة، و +15.51% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SKAINET (SKAI)

$ 31.16K
$ 31.16K$ 31.16K

--
----

$ 31.16K
$ 31.16K$ 31.16K

999.86M
999.86M 999.86M

999,858,474.332857
999,858,474.332857 999,858,474.332857

القيمة السوقية الحالية لـ SKAINET هي $ 31.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SKAI يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999858474.332857. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.16K.

سجل سعر SKAINET (SKAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SKAINET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SKAINET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SKAINET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SKAINET مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0+0.19%
30 يوم$ 0+2.86%
60 يوم$ 0+25.64%
90 يوم$ 0--

ما هو SKAINET ( SKAI )

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

المصدر SKAINET (SKAI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر SKAINET (USD)

كم ستكون قيمة SKAINET (SKAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك SKAINET (SKAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة SKAINET.

تحقق الآن من توقعات سعر SKAINET!

عملة SKAI إلى العملات المحلية

توكنوميكس SKAINET (SKAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس SKAINET (SKAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس SKAI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول SKAINET (SKAI)

كم يساوي SKAINET (SKAI) اليوم؟
سعر SKAI المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر SKAI إلى USD الحالي؟
سعر SKAI إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ SKAINET ؟
القيمة السوقية لعملة SKAI هي $ 31.16K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن SKAI؟
العرض المتداول لتوكن SKAI هو 999.86M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ SKAI؟
حقق SKAI سعرًا قياسيًا قدره 0.0089911 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ SKAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 SKAI.
ما هو حجم تداول SKAI؟
حجم تداول SKAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع SKAI هذا العام؟
قد يرتفع SKAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر SKAI لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-05 14:30:00 (UTC+8)

