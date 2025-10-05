معلومات سعر SKAINET (SKAI) في (USD)

سعر SKAINET (SKAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول SKAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSKAI على الإطلاق هو $ 0.0089911، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير SKAI +0.19% على مدار الساعة الماضية، +0.19% على مدار 24 ساعة، و +15.51% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق SKAINET (SKAI)

القيمة السوقية الحالية لـ SKAINET هي $ 31.16K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SKAI يبلغ 999.86M، مع إجمالي عرض 999858474.332857. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 31.16K.