سعر SISTER (SSTR)
سعر SISTER (SSTR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 423.95K. يتم تحديث سعر SSTR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SISTER الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.16K
- تغيير سعر SISTER خلال اليوم هو +0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.98B
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خلال اليوم، كان سعر SISTER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SISTER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SISTER مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SISTER مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.28%
|30 يوم
|$ 0
|-48.54%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SISTER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
+0.28%
-29.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The SSTR token is a groundbreaking initiative created by women-led communities through the innovative Unruggable Meme project on StarkNet. Designed to be a beacon of collaboration and creativity, SSTR aims to become an unforgettable milestone within the StarkNet ecosystem. With a strong focus on community-driven values and meaningful partnerships, SSTR token harnesses StarkNet’s cutting-edge scalability and security to bring fresh, decentralized solutions to the forefront of blockchain innovation. This project not only pushes the boundaries of decentralized finance (DeFi) but also champions inclusivity by amplifying the voices of women in the blockchain space. The SSTR token is more than just a digital asset—it’s a statement of unity, empowerment, and progress within the StarkNet network and beyond.
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