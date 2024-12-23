سعر Sirin Labs (SRN)
سعر Sirin Labs (SRN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 319.42K. يتم تحديث سعر SRN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sirin Labs الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.45
- تغيير سعر Sirin Labs خلال اليوم هو +3.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 532.78M
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خلال اليوم، كان سعر Sirin Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sirin Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sirin Labs مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sirin Labs مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.64%
|30 يوم
|$ 0
|+2.05%
|60 يوم
|$ 0
|+419.87%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sirin Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.91%
+3.64%
-10.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sirin Labs Token is a crypto token developed by blockchain development company Sirin Labs, and is a part of the SIRIN Labs ecosystem. Sirin Labs has been developing the first blockchain smartphone, and every product of this company is committed to using their own blockchain! They promote use of digital currencies and decentralization through SRN tokens. Sirin Labs was found in 2014. Solarin was their first project, which gained popularity as the most secure phone in the world. Though it was a success and was endorsed by famous celebrities like Leonardo DiCaprio, the company declared a layoff of about one-third of the staff by 2015. The reason they announced was developments in other fields. In late 2017, Sirin Labs announced the ICO (Initial Public Offering) of Sirin Lab Token (SRN) in order to give their operations a new direction. Now, they focus on bringing new technology for mass adoption. SIRIN Labs has a vision of creating open source and secure devices for mass adoption. The biggest problem SRN tokens face is convincing average users of smartphone that a high security phone is worth investing in! If SRN tokens follow the recent trends and other products by SIRIN Labs become a success, then that day is not away when SRN token will be one of the top cryptocurrencies in the world. SRN tokens have immense potential for development. Given that the smartphone market is one of their targets, there’s a large industry that’s being picked on as an audience for the technology.
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