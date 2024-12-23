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سعر Sirin Labs (SRN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 319.42K . يتم تحديث سعر SRN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sirin Labs الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 91.45 - تغيير سعر Sirin Labs خلال اليوم هو +3.64% - لديه عرض متداول بقيمة USD 532.78M

أداء سعر Sirin Labs (SRN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sirin Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sirin Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sirin Labs مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sirin Labs مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.64% 30 يوم $ 0 +2.05% 60 يوم $ 0 +419.87% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sirin Labs (SRN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sirin Labs: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.51$ 3.51 $ 3.51 تغير السعر (1 ساعة) +1.91% تغير السعر (1يوم) +3.64% تغير السعر (7 أيام) -10.94%

معلومات سوق Sirin Labs (SRN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: