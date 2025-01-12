سعر Sillycat (SILLYCAT)
سعر Sillycat (SILLYCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.37K. يتم تحديث سعر SILLYCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sillycat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 161.79
- تغيير سعر Sillycat خلال اليوم هو +0.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00T
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خلال اليوم، كان سعر Sillycat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sillycat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sillycat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sillycat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.38%
|30 يوم
|$ 0
|-4.08%
|60 يوم
|$ 0
|-31.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sillycat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.59%
+0.38%
+5.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Many wonder, what is SillyCat? SillyCat is a dive into the whimsical world of cats, capturing the playful and curious spirit of these mysterious creatures in the crypto realm. Like a poetic tribute to our feline companions, this token dances on the blockchain stage, offering a symphony of fantasy and charm. SillyCat was created in response to this demand, and to provide value to the ecosystem the solana blockchain. SillyCat will be more than just a memecoin, featuring several unique use cases and utilities that are beneficial to the long term growth of the Solana Ecosystem. With the Solana blockchain and coin making a huge return over the last few months, it’s time for Sillycat to come in and set the stardard for memecoins on Solana. There’s a new cat in town.
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