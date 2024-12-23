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سعر Shutter (SHU) المباشر لليوم هو USD 0.01521171 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.63M . يتم تحديث سعر SHU مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shutter الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.31K - تغيير سعر Shutter خلال اليوم هو -2.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 238.34M

أداء سعر Shutter (SHU) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shutter مقابل USD هو $ -0.00040072281058744 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shutter مقابل USD هو $ +0.0007321791 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shutter مقابل USD هو $ -0.0021192847 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shutter مقابل USD هو $ -0.003493883975440162 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00040072281058744 -2.56% 30 يوم $ +0.0007321791 +4.81% 60 يوم $ -0.0021192847 -13.93% 90 يوم $ -0.003493883975440162 -18.67%

تحليل سعر Shutter (SHU)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shutter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01506182$ 0.01506182 $ 0.01506182 24 ساعة مرتفع $ 0.0170412$ 0.0170412 $ 0.0170412 عالية طوال الوقت $ 6,712,329$ 6,712,329 $ 6,712,329 تغير السعر (1 ساعة) -0.53% تغير السعر (1يوم) -2.56% تغير السعر (7 أيام) -9.05%

معلومات سوق Shutter (SHU)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: