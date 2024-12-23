سعر Shutter (SHU)
سعر Shutter (SHU) المباشر لليوم هو USD 0.01521171. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.63M. يتم تحديث سعر SHU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shutter الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 61.31K
- تغيير سعر Shutter خلال اليوم هو -2.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 238.34M
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خلال اليوم، كان سعر Shutter مقابل USD هو $ -0.00040072281058744 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shutter مقابل USD هو $ +0.0007321791 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shutter مقابل USD هو $ -0.0021192847 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shutter مقابل USD هو $ -0.003493883975440162 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00040072281058744
|-2.56%
|30 يوم
|$ +0.0007321791
|+4.81%
|60 يوم
|$ -0.0021192847
|-13.93%
|90 يوم
|$ -0.003493883975440162
|-18.67%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shutter: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.53%
-2.56%
-9.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Governance token of Shutter, a project to prevent front-running and malicious MEV on Ethereum by using threshold encryption.
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