سعر SHITCOIN (SHITCOIN)
سعر SHITCOIN (SHITCOIN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 71.96K. يتم تحديث سعر SHITCOIN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق SHITCOIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر SHITCOIN خلال اليوم هو -6.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M
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خلال اليوم، كان سعر SHITCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر SHITCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر SHITCOIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر SHITCOIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.52%
|30 يوم
|$ 0
|-20.63%
|60 يوم
|$ 0
|-44.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر SHITCOIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.52%
-6.52%
-53.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Shitcoin is a meme-based cryptocurrency. It is designed as a fun and community-driven project in the cryptocurrency space. The token leverages humor and internet culture to engage users, and its value is driven largely by community participation and market sentiment. Shitcoin aims to provide a lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, with a focus on creating a space for entertainment and social interaction. The token is currently listed on various cryptocurrency exchanges, and it is supported by an active community on platforms like Telegram and Twitter and its own website .
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