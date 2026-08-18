سعر Shibeus Maximus اليوم

السعر المباشر لمشروع Shibeus Maximus (SHIBEUS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHIBEUS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل SHIBEUS.

يحتل Shibeus Maximus حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 52,453، مع عرض متداول قدره 1.00B SHIBEUS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHIBEUS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك SHIBEUS بمقدار +0.06% خلال الساعة الماضية و+69.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Shibeus Maximus (SHIBEUS)

القيمة السوقية $ 52.45K$ 52.45K $ 52.45K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 52.45K$ 52.45K $ 52.45K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Shibeus Maximus هي $ 52.45K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ SHIBEUS يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 52.45K.