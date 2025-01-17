سعر ShibaPoconk (CONK)
سعر ShibaPoconk (CONK) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.14K. يتم تحديث سعر CONK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ShibaPoconk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 558.93
- تغيير سعر ShibaPoconk خلال اليوم هو -13.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1,000.00T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر CONK مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر CONK.
خلال اليوم، كان سعر ShibaPoconk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ShibaPoconk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ShibaPoconk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ShibaPoconk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-13.29%
|30 يوم
|$ 0
|-59.46%
|60 يوم
|$ 0
|-59.44%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ShibaPoconk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-13.29%
+16.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ShibaPoCONK, popularly known as CONK, is a cryptoasset that took the Fantom Opera network by storm in early 2023 and is a uniquely innovative project that began as nothing more than a silly memecoin, but quickly garnered a passionate community of die-hard believers during its Liquidity Generation Event. During the longest bear market the cryptocurrency industry has ever experienced, CONK became a shining light that sparked a sense of hope and reassurance at a time when all of us were feeling nothing but fear and doubt. Before even having launched officially, ShibaPoCONK was met with such unwavering support from an entire community right from the get-go, which was a testament to CONK’s potential for growth and success. The people behind ShibaPoCONK are the community members themselves; CONKers. With no central authoritative entity, the CONK community is a diverse group of individuals from all over the world, united by their love for Web3 technology and its potential application in all aspects of business and life. With autonomy at its core, the CONK community take it upon themselves to drive the project forward, contributing their skills and expertise in developing the website, creating marketing materials, and even organising their own events. Their passion for the project is a reflection of what CONK fundamentally represents; a gold-standard in a decentralised, permissionless and self-sustaining way of life. ShibaPoCONK is for the culture, and for the people. From its humble beginnings as a DeFi token experiment, ShibaPoCONK has grown into a thriving community of Web3 enthusiasts. The project has set its sights on creating the CONK World, a virtual hub for Web3 professionals, artists, and creatives. Within the CONK world, $CONK tokens will continue to be used as a means of payment, and ShibaPoCONKs offical collection of NFTs will be used intrinsically at the forefront of every interaction within the CONK World, essentially serving as membership passes or tic
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 CONK إلى AUD
A$--
|1 CONK إلى GBP
￡--
|1 CONK إلى EUR
€--
|1 CONK إلى USD
$--
|1 CONK إلى MYR
RM--
|1 CONK إلى TRY
₺--
|1 CONK إلى JPY
¥--
|1 CONK إلى RUB
₽--
|1 CONK إلى INR
₹--
|1 CONK إلى IDR
Rp--
|1 CONK إلى PHP
₱--
|1 CONK إلى EGP
￡E.--
|1 CONK إلى BRL
R$--
|1 CONK إلى CAD
C$--
|1 CONK إلى BDT
৳--
|1 CONK إلى NGN
₦--
|1 CONK إلى UAH
₴--
|1 CONK إلى VES
Bs--
|1 CONK إلى PKR
Rs--
|1 CONK إلى KZT
₸--
|1 CONK إلى THB
฿--
|1 CONK إلى TWD
NT$--
|1 CONK إلى CHF
Fr--
|1 CONK إلى HKD
HK$--
|1 CONK إلى MAD
.د.م--