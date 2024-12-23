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سعر Shadow Token (SHDW) المباشر لليوم هو USD 0.581507 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.06M . يتم تحديث سعر SHDW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shadow Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.53M - تغيير سعر Shadow Token خلال اليوم هو -4.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 161.72M

أداء سعر Shadow Token (SHDW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shadow Token مقابل USD هو $ -0.027303836849956 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shadow Token مقابل USD هو $ +0.1329026688 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shadow Token مقابل USD هو $ +0.5268132428 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shadow Token مقابل USD هو $ +0.215383118377445 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.027303836849956 -4.48% 30 يوم $ +0.1329026688 +22.85% 60 يوم $ +0.5268132428 +90.59% 90 يوم $ +0.215383118377445 +58.83%

تحليل سعر Shadow Token (SHDW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shadow Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.566216$ 0.566216 $ 0.566216 24 ساعة مرتفع $ 0.630494$ 0.630494 $ 0.630494 عالية طوال الوقت $ 2.82$ 2.82 $ 2.82 تغير السعر (1 ساعة) +1.45% تغير السعر (1يوم) -4.48% تغير السعر (7 أيام) -41.16%

معلومات سوق Shadow Token (SHDW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: