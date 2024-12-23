سعر Shadow Token (SHDW)
سعر Shadow Token (SHDW) المباشر لليوم هو USD 0.581507. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.06M. يتم تحديث سعر SHDW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shadow Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.53M
- تغيير سعر Shadow Token خلال اليوم هو -4.48%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 161.72M
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خلال اليوم، كان سعر Shadow Token مقابل USD هو $ -0.027303836849956 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shadow Token مقابل USD هو $ +0.1329026688 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shadow Token مقابل USD هو $ +0.5268132428 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shadow Token مقابل USD هو $ +0.215383118377445 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.027303836849956
|-4.48%
|30 يوم
|$ +0.1329026688
|+22.85%
|60 يوم
|$ +0.5268132428
|+90.59%
|90 يوم
|$ +0.215383118377445
|+58.83%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shadow Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.45%
-4.48%
-41.16%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$SHDW is the utility token that powers the Shadow dePIN ecosystem providing decentralized storage, compute, and network orchestration to its users. Users utilize $SHDW to pay for decentralized data storage, compute, and other utilities. Compute, storage, and bandwidth are brought to the Shadow network by Shadow Operators who stake SHDW to secure their nodes and earn revenue based on their contributions to the network. Powering the Shadow ecosystem is DAGGER: a scalable and bandwidth-efficient L1/L2 hybrid powered by a custom consensus mechanism designed to orchestrate distributed systems, manage large amounts of data stored across decentralized networks, and more. DAGGER networks can be deployed as public permissionless Layer2 networks across any Layer1 protocol or be deployed as privately Layer1 protocols for private use. DAGGER's implicit voting design reduces communication overhead, resulting in faster data retrieval and cost reduction for users compared to other decentralized systems. Experience the future of decentralized data storage with Shadow Drive, the cornerstone product of the Shadow Ecosystem. Designed to seamlessly integrate with applications and systems on the Solana blockchain and beyond, Shadow Drive prioritizes data security and integrity through its hierarchical model. With robust auditing and repair procedures, it ensures system resilience, making it the ideal choice for Web3 builders creating hosting services, CDNs, social media apps, and more. Join us in the Shadows!
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