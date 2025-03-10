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سعر Shadow Liquid Staking Token (X33) المباشر لليوم هو USD 36.08 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.10M . يتم تحديث سعر X33 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Shadow Liquid Staking Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.43M - تغيير سعر Shadow Liquid Staking Token خلال اليوم هو -25.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 498.26K

أداء سعر Shadow Liquid Staking Token (X33) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Shadow Liquid Staking Token مقابل USD هو $ -12.49483754894862 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Shadow Liquid Staking Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Shadow Liquid Staking Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Shadow Liquid Staking Token مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -12.49483754894862 -25.72% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Shadow Liquid Staking Token (X33)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Shadow Liquid Staking Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 34.09$ 34.09 $ 34.09 24 ساعة مرتفع $ 48.89$ 48.89 $ 48.89 عالية طوال الوقت $ 133.6$ 133.6 $ 133.6 تغير السعر (1 ساعة) -1.69% تغير السعر (1يوم) -25.72% تغير السعر (7 أيام) -61.28%

معلومات سوق Shadow Liquid Staking Token (X33)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: