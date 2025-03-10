سعر Shadow Liquid Staking Token (X33)
سعر Shadow Liquid Staking Token (X33) المباشر لليوم هو USD 36.08. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.10M. يتم تحديث سعر X33 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Shadow Liquid Staking Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.43M
- تغيير سعر Shadow Liquid Staking Token خلال اليوم هو -25.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 498.26K
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خلال اليوم، كان سعر Shadow Liquid Staking Token مقابل USD هو $ -12.49483754894862 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Shadow Liquid Staking Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Shadow Liquid Staking Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Shadow Liquid Staking Token مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -12.49483754894862
|-25.72%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Shadow Liquid Staking Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.69%
-25.72%
-61.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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