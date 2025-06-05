سعر Sanctum Infinity (INF)
سعر Sanctum Infinity (INF) المباشر لليوم هو USD 204.56. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.63M. يتم تحديث سعر INF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sanctum Infinity الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Sanctum Infinity خلال اليوم هو -2.01%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 218.18K
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خلال اليوم، كان سعر Sanctum Infinity مقابل USD هو $ -4.2009846327089 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sanctum Infinity مقابل USD هو $ +15.0048851200 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sanctum Infinity مقابل USD هو $ +61.3665271680 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sanctum Infinity مقابل USD هو $ +22.4262421011995 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -4.2009846327089
|-2.01%
|30 يوم
|$ +15.0048851200
|+7.34%
|60 يوم
|$ +61.3665271680
|+30.00%
|90 يوم
|$ +22.4262421011995
|+12.31%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sanctum Infinity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.16%
-2.01%
-10.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Socean is a noncustodial stake pool for the Solana blockchain based on the Solana stake pool reference implementation. Users deposit SOL, we stake it for them, and give them a derivative token called SOCN that can be redeemed for SOL at any time. The SOCN token can then be used in several different use-cases, like lending/borrowing, liquidity provision, trading, etc.
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