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سعر Sanctum Infinity (INF) المباشر لليوم هو USD 204.56 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.63M . يتم تحديث سعر INF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sanctum Infinity الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Sanctum Infinity خلال اليوم هو -2.01% - لديه عرض متداول بقيمة USD 218.18K

أداء سعر Sanctum Infinity (INF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sanctum Infinity مقابل USD هو $ -4.2009846327089 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sanctum Infinity مقابل USD هو $ +15.0048851200 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sanctum Infinity مقابل USD هو $ +61.3665271680 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sanctum Infinity مقابل USD هو $ +22.4262421011995 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -4.2009846327089 -2.01% 30 يوم $ +15.0048851200 +7.34% 60 يوم $ +61.3665271680 +30.00% 90 يوم $ +22.4262421011995 +12.31%

تحليل سعر Sanctum Infinity (INF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sanctum Infinity: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 203.32$ 203.32 $ 203.32 24 ساعة مرتفع $ 209.35$ 209.35 $ 209.35 عالية طوال الوقت $ 363.89$ 363.89 $ 363.89 تغير السعر (1 ساعة) +0.16% تغير السعر (1يوم) -2.01% تغير السعر (7 أيام) -10.86%

معلومات سوق Sanctum Infinity (INF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: