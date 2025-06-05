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سعر SAD HAMSTER (HAMMY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 766.97K . يتم تحديث سعر HAMMY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SAD HAMSTER الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر SAD HAMSTER خلال اليوم هو -11.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.89M

أداء سعر SAD HAMSTER (HAMMY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SAD HAMSTER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SAD HAMSTER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SAD HAMSTER مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SAD HAMSTER مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -11.16% 30 يوم $ 0 -29.78% 60 يوم $ 0 -16.69% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SAD HAMSTER (HAMMY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SAD HAMSTER: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.077248$ 0.077248 $ 0.077248 تغير السعر (1 ساعة) +1.57% تغير السعر (1يوم) -11.16% تغير السعر (7 أيام) -27.79%

معلومات سوق SAD HAMSTER (HAMMY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: