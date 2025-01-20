سعر Sac Daddy (SAC)
سعر Sac Daddy (SAC) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر SAC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Sac Daddy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.22
- تغيير سعر Sac Daddy خلال اليوم هو +7.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Sac Daddy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Sac Daddy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Sac Daddy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Sac Daddy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.95%
|30 يوم
|$ 0
|-39.16%
|60 يوم
|$ 0
|-23.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Sac Daddy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+7.95%
+14.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Sac Daddy was launched to celebrate the one and only Richard Heart, the man with the biggest cojones in the entire crypto world. HISTORY Every HEX and PLS holder can testi-fy that Richard Heart knows how to keep an eye on the ball. RH is nuttiest baller in the industry that just keeps winning despite all odds, that’s why he’s the Sac Daddy. OUR MISSION To honor Richards ballsy ideas, we’ve launched Sac Daddy, the most test-tacular token on Pulsechain!
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