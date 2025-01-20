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سعر Sac Daddy (SAC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر SAC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Sac Daddy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.22 - تغيير سعر Sac Daddy خلال اليوم هو +7.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Sac Daddy (SAC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Sac Daddy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Sac Daddy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Sac Daddy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Sac Daddy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.95% 30 يوم $ 0 -39.16% 60 يوم $ 0 -23.19% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Sac Daddy (SAC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Sac Daddy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +7.95% تغير السعر (7 أيام) +14.65%

معلومات سوق Sac Daddy (SAC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: