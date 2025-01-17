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سعر SaaSGo (SAAS) المباشر لليوم هو USD 0.055805 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 44.66M . يتم تحديث سعر SAAS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق SaaSGo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 206.91K - تغيير سعر SaaSGo خلال اليوم هو -4.48% - لديه عرض متداول بقيمة USD 800.00M

أداء سعر SaaSGo (SAAS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر SaaSGo مقابل USD هو $ -0.00261880762842623 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر SaaSGo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر SaaSGo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر SaaSGo مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00261880762842623 -4.48% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر SaaSGo (SAAS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر SaaSGo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.055408$ 0.055408 $ 0.055408 24 ساعة مرتفع $ 0.058549$ 0.058549 $ 0.058549 عالية طوال الوقت $ 0.059978$ 0.059978 $ 0.059978 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) -4.48% تغير السعر (7 أيام) +1.11%

معلومات سوق SaaSGo (SAAS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: