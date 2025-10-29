سعر RWAI by Virtuals المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RWAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RWAI بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر RWAI by Virtuals المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي RWAI إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر RWAI بسهولة على موقع MEXC الآن.

المزيد عن RWAI

معلومات سعر RWAI

الموقع الرسمي لـ RWAI

اقتصاد توكن RWAI

توقعات سعر RWAI

شعار RWAI by Virtuals

سعر RWAI by Virtuals (RWAI)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 RWAI إلى USD:

$0.00018241
-2.60%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار RWAI by Virtuals (RWAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:51:43 (UTC+8)

معلومات سعر RWAI by Virtuals (RWAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0
$ 0.00301958
$ 0
+3.78%

-2.66%

+92.63%

+92.63%

سعر RWAI by Virtuals (RWAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RWAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRWAI على الإطلاق هو $ 0.00301958، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RWAI +3.78% على مدار الساعة الماضية، -2.66% على مدار 24 ساعة، و +92.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RWAI by Virtuals (RWAI)

$ 127.57K
--
$ 182.41K
699.40M
1,000,000,000.0
القيمة السوقية الحالية لـ RWAI by Virtuals هي $ 127.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RWAI يبلغ 699.40M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 182.41K.

سجل سعر RWAI by Virtuals (RWAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RWAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RWAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RWAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RWAI by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-2.66%
30 يوم$ 0+30.97%
60 يوم$ 0-29.82%
90 يوم$ 0--

ما هو RWAI by Virtuals ( RWAI )

"In the rapidly evolving world of blockchain, launching a successful crypto project or tokenized real-world asset (RWA) can be daunting. Introducing $RWAI, your ultimate partner in navigating the complexities of blockchain launches. Designed to evolve across multiple phases, $RWAI ensures every project has the best chance for success by providing comprehensive auditing, validating, researching, reporting, and executing services.

$RWAI aims to fully automate the launch process of crypto projects and tokenized RWAs on the blockchain. It transforms an idea into a well-researched, validated, and successfully launched project, removing the barriers of technical complexity and resource intensity."

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر RWAI by Virtuals (RWAI)

الموقع الرسمي

توقعات سعر RWAI by Virtuals (USD)

كم ستكون قيمة RWAI by Virtuals (RWAI) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك RWAI by Virtuals (RWAI) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة RWAI by Virtuals.

تحقق الآن من توقعات سعر RWAI by Virtuals!

عملة RWAI إلى العملات المحلية

توكنوميكس RWAI by Virtuals (RWAI)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس RWAI by Virtuals (RWAI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RWAI والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول RWAI by Virtuals (RWAI)

كم يساوي RWAI by Virtuals (RWAI) اليوم؟
سعر RWAI المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر RWAI إلى USD الحالي؟
سعر RWAI إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ RWAI by Virtuals ؟
القيمة السوقية لعملة RWAI هي $ 127.57K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن RWAI؟
العرض المتداول لتوكن RWAI هو 699.40M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ RWAI؟
حقق RWAI سعرًا قياسيًا قدره 0.00301958 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ RWAI؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 RWAI.
ما هو حجم تداول RWAI؟
حجم تداول RWAI المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع RWAI هذا العام؟
قد يرتفع RWAI هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر RWAI لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات RWAI by Virtuals (RWAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

