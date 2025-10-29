معلومات سعر RWAI by Virtuals (RWAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00301958 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +3.78% تغير السعر (1يوم) -2.66% تغير السعر (7 أيام) +92.63%

سعر RWAI by Virtuals (RWAI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول RWAI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـRWAI على الإطلاق هو $ 0.00301958، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير RWAI +3.78% على مدار الساعة الماضية، -2.66% على مدار 24 ساعة، و +92.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق RWAI by Virtuals (RWAI)

القيمة السوقية $ 127.57K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 182.41K إمداد دورة التداول 699.40M إجمالي العرض 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ RWAI by Virtuals هي $ 127.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RWAI يبلغ 699.40M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 182.41K.