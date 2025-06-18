سعر Rubicon (RUBI)
سعر Rubicon (RUBI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 182.29K. يتم تحديث سعر RUBI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rubicon الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Rubicon خلال اليوم هو -1.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 454.68M
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خلال اليوم، كان سعر Rubicon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rubicon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rubicon مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rubicon مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.88%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rubicon: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.24%
-1.88%
+2.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rubicon exists to build the World’s Last Financial Exchange — a decentralized, non-custodial trading platform that democratizes access to global markets. Our mission is to accelerate the advent of an open, efficient, and transparent financial system for humanity, governed and operated by its users. Rubicon is a powerful onchain trading platform. The protocol can be described as a legendary liquidity stack — a multi-layer system that ensures users get the best price possible for their swap or trade, and that LPs and market makers can earn in a variety of ways, provisioning liquidity. Rubicon has onchain aggregation, order books, and AMMs to be a one-stop shop for onchain liquidity.
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يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Rubicon (RUBI) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس RUBI والتوكن الشاملة الآن!
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