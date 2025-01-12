سعر ROXY FROG (ROXY)
سعر ROXY FROG (ROXY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 43.93K. يتم تحديث سعر ROXY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ROXY FROG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 269.83
- تغيير سعر ROXY FROG خلال اليوم هو +1.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.46B
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خلال اليوم، كان سعر ROXY FROG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROXY FROG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROXY FROG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROXY FROG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.42%
|30 يوم
|$ 0
|-54.48%
|60 يوم
|$ 0
|+48.76%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ROXY FROG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+1.42%
-21.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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