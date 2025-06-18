سعر Roost (ROOST)
سعر Roost (ROOST) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 469.04K. يتم تحديث سعر ROOST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Roost الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Roost خلال اليوم هو -3.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Roost مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Roost مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Roost مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Roost مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.33%
|30 يوم
|$ 0
|-21.35%
|60 يوم
|$ 0
|+21.69%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Roost: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
-3.33%
-11.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ROOST is the champion of the Base ecosystem. Protecting, vibing and growing the $ROOST community.
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