سعر Roko Network (ROKO)
سعر Roko Network (ROKO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.99M. يتم تحديث سعر ROKO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Roko Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.17K
- تغيير سعر Roko Network خلال اليوم هو -4.63%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 204.99B
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خلال اليوم، كان سعر Roko Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Roko Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Roko Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Roko Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.63%
|30 يوم
|$ 0
|-16.42%
|60 يوم
|$ 0
|+49.92%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Roko Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.97%
-4.63%
-11.85%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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