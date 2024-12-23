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سعر Roko Network (ROKO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.99M . يتم تحديث سعر ROKO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Roko Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.17K - تغيير سعر Roko Network خلال اليوم هو -4.63% - لديه عرض متداول بقيمة USD 204.99B

أداء سعر Roko Network (ROKO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Roko Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Roko Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Roko Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Roko Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.63% 30 يوم $ 0 -16.42% 60 يوم $ 0 +49.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Roko Network (ROKO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Roko Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.97% تغير السعر (1يوم) -4.63% تغير السعر (7 أيام) -11.85%

معلومات سوق Roko Network (ROKO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: