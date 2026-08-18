سعر Rogue AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Rogue AI (RAI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RAI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RAI.

يحتل Rogue AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 33,057، مع عرض متداول قدره 999.95M RAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RAI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00144283، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RAI بمقدار +0.23% خلال الساعة الماضية و+3.98% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Rogue AI (RAI)

القيمة السوقية $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 33.06K$ 33.06K $ 33.06K إمداد دورة التداول 999.95M 999.95M 999.95M إجمالي العرض 999,947,810.789558 999,947,810.789558 999,947,810.789558

القيمة السوقية الحالية لـ Rogue AI هي $ 33.06K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RAI يبلغ 999.95M، مع إجمالي عرض 999947810.789558. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 33.06K.