سعر Rocky (ROCKY)
سعر Rocky (ROCKY) المباشر لليوم هو USD 0.00209512. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.09M. يتم تحديث سعر ROCKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rocky الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 659.82K
- تغيير سعر Rocky خلال اليوم هو -17.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 998.05M
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خلال اليوم، كان سعر Rocky مقابل USD هو $ -0.000434051472249069 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rocky مقابل USD هو $ -0.0012857837 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rocky مقابل USD هو $ -0.0016988043 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rocky مقابل USD هو $ -0.005953783315532476 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000434051472249069
|-17.16%
|30 يوم
|$ -0.0012857837
|-61.37%
|60 يوم
|$ -0.0016988043
|-81.08%
|90 يوم
|$ -0.005953783315532476
|-73.97%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rocky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.15%
-17.16%
-26.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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