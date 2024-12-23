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سعر Rocky (ROCKY) المباشر لليوم هو USD 0.00209512 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.09M . يتم تحديث سعر ROCKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Rocky الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 659.82K - تغيير سعر Rocky خلال اليوم هو -17.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 998.05M

أداء سعر Rocky (ROCKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Rocky مقابل USD هو $ -0.000434051472249069 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Rocky مقابل USD هو $ -0.0012857837 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Rocky مقابل USD هو $ -0.0016988043 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Rocky مقابل USD هو $ -0.005953783315532476 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000434051472249069 -17.16% 30 يوم $ -0.0012857837 -61.37% 60 يوم $ -0.0016988043 -81.08% 90 يوم $ -0.005953783315532476 -73.97%

تحليل سعر Rocky (ROCKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Rocky: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00208719$ 0.00208719 $ 0.00208719 24 ساعة مرتفع $ 0.0025431$ 0.0025431 $ 0.0025431 عالية طوال الوقت $ 0.04003161$ 0.04003161 $ 0.04003161 تغير السعر (1 ساعة) -5.15% تغير السعر (1يوم) -17.16% تغير السعر (7 أيام) -26.37%

معلومات سوق Rocky (ROCKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: