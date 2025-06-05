سعر RocketFi (ROCKETFI)
سعر RocketFi (ROCKETFI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 529.24K. يتم تحديث سعر ROCKETFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RocketFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر RocketFi خلال اليوم هو -2.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 586.93B
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خلال اليوم، كان سعر RocketFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RocketFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RocketFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RocketFi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.81%
|30 يوم
|$ 0
|+8.26%
|60 يوم
|$ 0
|+166.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RocketFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.37%
-2.81%
-7.78%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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