سعر ROCKET (ROCKET)
سعر ROCKET (ROCKET) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ROCKET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ROCKET الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.08
- تغيير سعر ROCKET خلال اليوم هو -1.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ROCKET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ROCKET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ROCKET مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ROCKET مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.39%
|30 يوم
|$ 0
|-33.10%
|60 يوم
|$ 0
|-61.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ROCKET: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-1.39%
+0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rocket is a Play-to-Earn (P2E) Tower Defense game built on the Terra Classic blockchain. The game combines traditional tower defense mechanics with blockchain technology, allowing players to strategically place towers and defenses to protect against waves of enemies. Players can earn $ROCKET tokens through gameplay achievements, daily quests, and leaderboard rankings. These tokens can be used for in-game upgrades, unlocking new levels, and purchasing exclusive items. Rocket also includes staking and farming features, providing additional rewards for long-term engagement. The project emphasizes fairness, transparency, and community involvement, with an audited token contract and decentralized distribution model.
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