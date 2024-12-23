سعر Rizzmas (RIZZMAS)
سعر Rizzmas (RIZZMAS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.40M. يتم تحديث سعر RIZZMAS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rizzmas الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.87M
- تغيير سعر Rizzmas خلال اليوم هو -22.31%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 497.26B
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خلال اليوم، كان سعر Rizzmas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rizzmas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rizzmas مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rizzmas مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-22.31%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rizzmas: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-7.31%
-22.31%
-49.80%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Rizzmas is a Christmas token, financial venture with a focus on creating hype and community engagement. The reference to Santa, market caps, and seasonal celebration suggests it’s blending the festive holiday spirit with crypto trading or investments. Community-Driven, Many successful crypto projects rely heavily on fostering active communities. The playful and engaging tone ( references to Santa and a market cap goal) help in building a loyal following who enjoy participating in themed events and social media trends.
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