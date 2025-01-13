سعر Riser (RIS)
سعر Riser (RIS) المباشر لليوم هو USD 0.08026. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر RIS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Riser الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.43K
- تغيير سعر Riser خلال اليوم هو +0.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Riser مقابل USD هو $ +0.00040148 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Riser مقابل USD هو $ +0.0002326175 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Riser مقابل USD هو $ +0.0206140506 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Riser مقابل USD هو $ -0.00869945863708025 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00040148
|+0.50%
|30 يوم
|$ +0.0002326175
|+0.29%
|60 يوم
|$ +0.0206140506
|+25.68%
|90 يوم
|$ -0.00869945863708025
|-9.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Riser: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.50%
-1.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A virtual world connecting the crypto economy to business, shopping, sports, gaming and entertainment. Riser ($RIS) is the lifeblood of Metarise, forming the currency for all in-experience purchases from our upcoming marketplace, to event tickets of all occasions happening inside Metarise city. Use cases Acting as the official currency of Metarise city, $RIS has multiple use cases within the Metarise ecosystem. $RIS will be utilized for the following purposes: - Purchase of Metarise city land plots - Rental of Metarise city land plots - Usage inside Metarise space - Purchase of in-world items inside the Metarise marketplace - Purchase of tickets for in-world exhibitions, concerts and other events happening in Metarise city The currency for an all encompassing marketplace for: - Purchasing/selling goods/items - Purchasing/selling services - Fundraising - Charitable activities
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