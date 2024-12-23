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سعر RigoBlock (GRG) المباشر لليوم هو USD 0.226365 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.49M . يتم تحديث سعر GRG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RigoBlock الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.71 - تغيير سعر RigoBlock خلال اليوم هو -1.54% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.59M

أداء سعر RigoBlock (GRG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RigoBlock مقابل USD هو $ -0.003551700795918 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RigoBlock مقابل USD هو $ -0.1854428937 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RigoBlock مقابل USD هو $ -0.1622476796 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RigoBlock مقابل USD هو $ -0.9455988448299552 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.003551700795918 -1.54% 30 يوم $ -0.1854428937 -81.92% 60 يوم $ -0.1622476796 -71.67% 90 يوم $ -0.9455988448299552 -80.68%

تحليل سعر RigoBlock (GRG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RigoBlock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.224379$ 0.224379 $ 0.224379 24 ساعة مرتفع $ 0.296154$ 0.296154 $ 0.296154 عالية طوال الوقت $ 115.8$ 115.8 $ 115.8 تغير السعر (1 ساعة) -0.94% تغير السعر (1يوم) -1.54% تغير السعر (7 أيام) -53.50%

معلومات سوق RigoBlock (GRG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: