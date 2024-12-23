سعر RigoBlock (GRG)
سعر RigoBlock (GRG) المباشر لليوم هو USD 0.226365. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.49M. يتم تحديث سعر GRG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RigoBlock الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.71
- تغيير سعر RigoBlock خلال اليوم هو -1.54%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.59M
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خلال اليوم، كان سعر RigoBlock مقابل USD هو $ -0.003551700795918 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RigoBlock مقابل USD هو $ -0.1854428937 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RigoBlock مقابل USD هو $ -0.1622476796 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RigoBlock مقابل USD هو $ -0.9455988448299552 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.003551700795918
|-1.54%
|30 يوم
|$ -0.1854428937
|-81.92%
|60 يوم
|$ -0.1622476796
|-71.67%
|90 يوم
|$ -0.9455988448299552
|-80.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر RigoBlock: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.94%
-1.54%
-53.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
"RigoBlock exists to reinvent the asset management industry, making it possible for anyone, anywhere, to set up and manage decentralized token pools which combine the powers of transparency, control, flexibility and governance. By virtue of its modular architecture, developers can build their own distributed asset management platforms atop of the RigoBlock protocol and leverage the unique technology made available by RigoBlock protocol and the Rigo Token (‘GRG’) incentives mechanism. Through the creation of a revolutionary Proof-of-Performance incentive algorithm, RigoBlock removes the need for antiquated management fees to facilitate a new generation of asset management - one built around trust, transparency and simplicity. "
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¥35.45102265
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