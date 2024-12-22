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سعر RFOX (RFOX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.75M . يتم تحديث سعر RFOX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق RFOX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.68K - تغيير سعر RFOX خلال اليوم هو +0.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.93B

أداء سعر RFOX (RFOX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر RFOX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر RFOX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر RFOX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر RFOX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.68% 30 يوم $ 0 -22.54% 60 يوم $ 0 -33.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر RFOX (RFOX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر RFOX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00126457$ 0.00126457 $ 0.00126457 عالية طوال الوقت $ 0.377778$ 0.377778 $ 0.377778 تغير السعر (1 ساعة) -0.12% تغير السعر (1يوم) +0.68% تغير السعر (7 أيام) -37.35%

معلومات سوق RFOX (RFOX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: