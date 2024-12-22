سعر RFOX (RFOX)
سعر RFOX (RFOX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.75M. يتم تحديث سعر RFOX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق RFOX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.68K
- تغيير سعر RFOX خلال اليوم هو +0.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.93B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر RFOX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر RFOX.
خلال اليوم، كان سعر RFOX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر RFOX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر RFOX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر RFOX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.68%
|30 يوم
|$ 0
|-22.54%
|60 يوم
|$ 0
|-33.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر RFOX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.12%
+0.68%
-37.35%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
RFOX's vision is to be the global leader in immersive metaverse experiences focused on retail, media, gaming, & rewards. RFOX token is the multichain digital asset that fuels the RFOX metaverse ecosystem and its immersive technology.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 RFOX إلى AUD
A$--
|1 RFOX إلى GBP
￡--
|1 RFOX إلى EUR
€--
|1 RFOX إلى USD
$--
|1 RFOX إلى MYR
RM--
|1 RFOX إلى TRY
₺--
|1 RFOX إلى JPY
¥--
|1 RFOX إلى RUB
₽--
|1 RFOX إلى INR
₹--
|1 RFOX إلى IDR
Rp--
|1 RFOX إلى PHP
₱--
|1 RFOX إلى EGP
￡E.--
|1 RFOX إلى BRL
R$--
|1 RFOX إلى CAD
C$--
|1 RFOX إلى BDT
৳--
|1 RFOX إلى NGN
₦--
|1 RFOX إلى UAH
₴--
|1 RFOX إلى VES
Bs--
|1 RFOX إلى PKR
Rs--
|1 RFOX إلى KZT
₸--
|1 RFOX إلى THB
฿--
|1 RFOX إلى TWD
NT$--
|1 RFOX إلى CHF
Fr--
|1 RFOX إلى HKD
HK$--
|1 RFOX إلى MAD
.د.م--