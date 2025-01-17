سعر Rexwifhat (REXHAT)
سعر Rexwifhat (REXHAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر REXHAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Rexwifhat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.61K
- تغيير سعر Rexwifhat خلال اليوم هو +2.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Rexwifhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Rexwifhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Rexwifhat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Rexwifhat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.50%
|30 يوم
|$ 0
|-29.52%
|60 يوم
|$ 0
|-62.00%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Rexwifhat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+2.50%
+3.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$REXHAT - A long-lost meme coin has risen on Solana. The supreme king will rule the world again.
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