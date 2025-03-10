احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر REXBT مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر REXBT.

سعر rexbt by Virtuals (REXBT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 659.60K . يتم تحديث سعر REXBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق rexbt by Virtuals الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.97K - تغيير سعر rexbt by Virtuals خلال اليوم هو -3.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M

أداء سعر rexbt by Virtuals (REXBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر rexbt by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر rexbt by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر rexbt by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر rexbt by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.47% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر rexbt by Virtuals (REXBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر rexbt by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00419595$ 0.00419595 $ 0.00419595 تغير السعر (1 ساعة) -1.75% تغير السعر (1يوم) -3.47% تغير السعر (7 أيام) -51.71%

معلومات سوق rexbt by Virtuals (REXBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: