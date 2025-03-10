سعر rexbt by Virtuals (REXBT)
سعر rexbt by Virtuals (REXBT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 659.60K. يتم تحديث سعر REXBT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق rexbt by Virtuals الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.97K
- تغيير سعر rexbt by Virtuals خلال اليوم هو -3.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1000.00M
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خلال اليوم، كان سعر rexbt by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر rexbt by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر rexbt by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر rexbt by Virtuals مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.47%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر rexbt by Virtuals: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.75%
-3.47%
-51.71%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Your redacted blockchain buddy REXBT is an AI Agent platform built on Solana, designed to provide holders with rapid and actionable analysis of new tokens, market trends, and project updates using on-chain data and diverse sources. It streamlines the token research process, empowering users to make informed investment decisions with ease. REXBT aims to democratize access to sophisticated market analysis tools, making them available to both novice and experienced investors alike.
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