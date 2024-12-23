سعر Redacted (BTRFLY)
سعر Redacted (BTRFLY) المباشر لليوم هو USD 139.56. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.61M. يتم تحديث سعر BTRFLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Redacted الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K
- تغيير سعر Redacted خلال اليوم هو +3.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.87K
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خلال اليوم، كان سعر Redacted مقابل USD هو $ +4.33 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Redacted مقابل USD هو $ -2.7960985560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Redacted مقابل USD هو $ +109.1195217000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Redacted مقابل USD هو $ -26.3006812559623 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +4.33
|+3.20%
|30 يوم
|$ -2.7960985560
|-2.00%
|60 يوم
|$ +109.1195217000
|+78.19%
|90 يوم
|$ -26.3006812559623
|-15.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Redacted: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.73%
+3.20%
-19.94%
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