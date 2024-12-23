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سعر Redacted (BTRFLY)

USD

مخطط سعر Redacted (BTRFLY) المباشر

$139.56
$139.56$139.56
+3.10%(1D)

سعر Redacted (BTRFLY) لليوم

سعر Redacted (BTRFLY) المباشر لليوم هو USD 139.56. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.61M. يتم تحديث سعر BTRFLY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Redacted الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.07K
- تغيير سعر Redacted خلال اليوم هو +3.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 25.87K

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أداء سعر Redacted (BTRFLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Redacted مقابل USD هو $ +4.33 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Redacted مقابل USD هو $ -2.7960985560 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Redacted مقابل USD هو $ +109.1195217000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Redacted مقابل USD هو $ -26.3006812559623 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +4.33+3.20%
30 يوم$ -2.7960985560-2.00%
60 يوم$ +109.1195217000+78.19%
90 يوم$ -26.3006812559623-15.85%

تحليل سعر Redacted (BTRFLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Redacted: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 132.66
$ 132.66$ 132.66

$ 142.91
$ 142.91$ 142.91

$ 543.55
$ 543.55$ 543.55

-0.73%

+3.20%

-19.94%

معلومات سوق Redacted (BTRFLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 3.61M
$ 3.61M$ 3.61M

$ 1.07K
$ 1.07K$ 1.07K

25.87K
25.87K 25.87K

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المصدر Redacted (BTRFLY)

الموقع الرسمي

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عملة BTRFLY إلى العملات المحلية

1 BTRFLY إلى AUD
A$223.296
1 BTRFLY إلى GBP
110.2524
1 BTRFLY إلى EUR
132.582
1 BTRFLY إلى USD
$139.56
1 BTRFLY إلى MYR
RM628.02
1 BTRFLY إلى TRY
4,911.1164
1 BTRFLY إلى JPY
¥21,856.4916
1 BTRFLY إلى RUB
14,346.768
1 BTRFLY إلى INR
11,854.2264
1 BTRFLY إلى IDR
Rp2,250,967.4268
1 BTRFLY إلى PHP
8,199.15
1 BTRFLY إلى EGP
￡E.7,102.2084
1 BTRFLY إلى BRL
R$848.5248
1 BTRFLY إلى CAD
C$199.5708
1 BTRFLY إلى BDT
16,609.0356
1 BTRFLY إلى NGN
216,036.0888
1 BTRFLY إلى UAH
5,829.4212
1 BTRFLY إلى VES
Bs7,117.56
1 BTRFLY إلى PKR
Rs38,690.2188
1 BTRFLY إلى KZT
72,991.2756
1 BTRFLY إلى THB
฿4,774.3476
1 BTRFLY إلى TWD
NT$4,548.2604
1 BTRFLY إلى CHF
Fr124.2084
1 BTRFLY إلى HKD
HK$1,084.3812
1 BTRFLY إلى MAD
.د.م1,398.3912